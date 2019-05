Unión Magdalena y Once Caldas, mano a mano por un cupo en la semifinal

Unión Magdalena este domingo tendrá la oportunidad en su estadio el Sierra Nevada de conseguir un resultado positivo frente a Once Caldas y quedarse con un cupo en el grupo de los ocho de la Liga Colombiana.

Los dos equipos llegan con posibilidades de avanzar a los cuadrangulares finales, por lo que el duelo a disputarse a las 3:15 de la tarde de este domingo será a muerte, especialmente para el local, al que solo le sirve ganar si pretende sacar del camino a los de Manizales y asegurar una plaza.

Video Conozca las cuentas de cada equipo para clasificar en la Liga

El conjunto bananero que viene de menos a más en su regreso a la primera División, llega a este encuentro motivado y dependiendo de sí mismo para conseguir el primer objetivo del semestre.

Gracias a los buenos resultados de las últimas fechas, Unión actualmente no solo ha sacado ventaja en la tabla del descenso, sino que está en la lucha por un cupo a las semifinales.

Para este encuentro decisivo, el ‘Ciclón’ de Santa Marta volverá a contar en su nómina titular con volante Luis Carlos Arias, quien ha sido uno de los hombres importantes para que el equipo siga con opciones de clasificar.

"Respetamos a Once Caldas, pero creemos en nuestras capacidades para quedarnos con los tres puntos”, manifestó Luis Carlos Arias.

🔵🔴🌪️ | Mañana, en el Estadio Sierra Nevada, nos jugamos nuestra clasificación a los octagonales de Liga Águila 2019-I. Sin duda, ¡será el partido más significativo de este semestre!, es por ello que queremos verte alentando desde las gradas. ⠀⠀🗣️🥁 #1968RazonesParaAlentarte pic.twitter.com/0gyEi79FHU — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) 4 de mayo de 2019

En el estadio Sierra Nevada, Unión suma cinco victorias, dos derrotas y dos empates. El técnico Harold Rivera considera que el equipo está bien de confianza y fútbol, así que le apuesta a una nueva victoria en casa, donde pidió el acompañamiento masivo de la hinchada.

Dependemos de nosotros mismos, así que vamos a darlo todo en estos 90 minutos por el resultado que nos clasifique FACEBOOK

“Esperemos que la gente nos acompañe, y que los jugadores respondan en la cancha con un buen partido. Si bien hemos cometido errores, la actitud siempre ha sido total y esperamos que el domingo no sea la excepción”, expresó el entrenador.

Once Caldas "se visualiza vitorioso"

Los caldenses dependen de sí mismos y saben que una conquista los clasifica, no obstante se jugarán en el Sierra Nevada un semestre caracterizado por los altibajos que aplazaron su primer objetivo hasta la última fecha de la fase regular.

El técnico Hubert Bodhert aseguró estar tranquilo frente a lo que pueda suceder contra el ‘Ciclón’. Sin embargo el panorama se le complicó, luego de la reciente victoria de los samarios 1 - 0 ante el Bucaramanga, marcador que lo dejó noveno y cerca del grupo de privilegiados.

“Yo visualizo un Once Caldas victorioso en la ciudad de Santa Marta, va ser un partido duro. Unión en los partidos que le he visto inicia con buena intensidad, van mucho sobre el rival, es un equipo fuerte de buena envergadura en su condición física, pero yo veo algo muy favorable para nosotros, es que es una muy buena cancha, es una cancha que se puede rodar la pelota, que se puede tratar bien y a eso yo me quiero apegar. Siento que podemos, si trabajamos como lo sabemos hacer y vamos con la actitud necesaria yo declaro una victoria”, dijo Bodhert.

Esta mañana entrenamos en el estadio, antes de emprender el viaje hacia San Marta, a enfrentar al Unión Magdalena, este domingo (3:30 p.m.) en la fecha 20 de Liga Águila. Vamos motivados para conseguir el objetivo de asegurar nuestro cupo a los cuadrangulares. pic.twitter.com/HLneoAdpy9 — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 4 de mayo de 2019

Los ‘Blancos’ no podrán contar con Ménder García y se convierte en la baja sensible, dado que el delantero no solamente embestía, sino que era el socio de sus colegas, se convirtió en el problema de sus adversarios y pese a no tener una frecuencia goleadora alta, de sus pies nacieron algunas movidas que le significaron goles a sus compañeros y puntos que aún tienen en la pelea al Once caldas.

“Sabemos que hay que ir el todo por el todo para no depender de nadie, igual nosotros a cada partido salimos a ganar. Ya no hay que pensar en Unión Magdalena, hay que pensar en nosotros, en lo que podemos hacer”, comentó Juan José Salcedo, quien posiblemente reemplace a García en el frente de ataque.

Existe la posibilidad de que Kevin Londoño sea de la partida, siempre y cuando el entrenador suba del extremo derecho a Darío Rodríguez y lo ponga en la punta, en cuyo caso quedaría sacrificado Salcedo.

“Buscar el triunfo es algo que nos pone en la fase de finales, independientemente de resultados, entonces simplemente es eso, ir a conseguir el triunfo y no estar pegados de radios después”, manifestó el lateral Lewis Ochoa.

Los cafeteros ocupan la séptima posición en la Liga con 28 puntos, los mismos de Nacional, octavo del campeonato, mientras que el Unión Magdalena, con 27 unidades, ocupa la novena casilla, las mismas de Patriotas, décimo del rentado.

Alineaciones posibles

Unión Magdalena: César Giraldo, Cristhian Subero, Edisson Restrepo, Fernando Battiste, Brayan Correa, Abel Aguilar, Jojhan Valencia, Jhon Labastidas, Juan Pereira, Luis Carlos Arias y Ricardo Márquez.

Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Diego Peralta, Andrés Felipe Correa y Edwin Velasco; Darío Rodríguez (Kevin Londoño), Sebastián Guzmán, Harlin Suárez y Jean Carlos Blanco; Juan Pablo Nieto; Juan José Salcedo.

Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Roger Urieles

@Rogeruv

Para EL TIEMPO