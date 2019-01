Serena Williams cae en cuartos del Abierto de Australia ante Pliskova

La estadounidense Serena Williams quedó fuera del Abierto de Australia tras un épico partido de cuartos de final en tres sets contra la checa Karolina Pliskova, número 8 del mundo, este miércoles en Melbourne.

Pliskova se impuso por 6-4, 4-6, 7-5 y se enfrentará en semifinales a la japonesa Naomi Osaka, cuarta del mundo, poniendo fin así a las ambiciones de la estadounidense de igualar el récord de 24 títulos de Grand Slam, en manos de la australiana Margaret Court.



Pliskova, de 26 años, sobrevivió a cuatro puntos de partido en un intenso tercer set que Williams lideraba por 5-1 antes de desplomarse y resultar derrotada al cabo de dos horas y 10 minutos de partido. "Ya estaba casi en los vestuarios y ahora estoy aquí parada como ganadora. Es una sensación estupenda", declaró Pliskova.



"Mi cabeza estaba en el vestuario. No estaba jugando muy bien en el tercer set, pero pensé, 'vamos a intentarlo, este juego a 5-2'. [Serena] estuvo un poco floja al final, así que aproveché y gané".



Williams, de 37 años, brilló en las primeras fases del torneo, logrando eliminar a la número uno del mundo, la rumana Simona Halep, en octavos de final.



Pero ante Pliskova, la ex número uno mundial (actualmente en la posición 16ª) no desplegó la intensidad que había mostrado previamente y pronto quedó a la zaga tras una serie de errores poco propios de ella.



