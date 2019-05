Definidas las semifinales del Masters de Madrid, con una gran ausencia

El español Rafa Nadal se clasificó este viernes para las semifinales del torneo de Madrid, donde se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas, mientras el número uno del mundo, Novak Djokovic, se medirá a Dominic Thiem, que ganó en cuartos a Roger Federer, cortando la progresión del suizo en su vuelta a la tierra batida tres años después.

Nadal, cinco veces ganador en Madrid y número 2 mundial, apenas pasó dificultades para ganar en cuartos al suizo Stan Wawrinka (34º) por 6-1, 6-2 en poco más de una hora. "Este ha sido mi mejor partido sobre tierra este año. Significa mucho tener estas buenas sensaciones en un momento importante de la temporada, pero la perfección no existe", dijo Nadal en la pista al acabar el encuentro.



Cuatro roturas de servicio acabaron con el suizo, al que Nadal apabulló con un servicio firme y un buen resto moviendo a su rival. Nadal se medirá en semifinales al griego Stefanos Tsitsipras (9º del ránking ATP), vencedor antes del vigente campeón en Madrid, el alemán Alexander Zverev (4º) por 7-5, 3-6, 6-2.



En el partido estelar del día, Dominic Thiem, número 5 del mundo, se impuso a Federer, número tres, en dos horas y diez minutos tras levantar dos bolas de partido en el larguísimo desempate que marcó el segundo set.



Federer que volvía a competir en tierra batida, tres años después de caer eliminado en octavos en Roma en 2016, precisamente contra Thiem, se mostró satisfecho de sus tres partidos disputados en Madrid. "Creo que he tenido unos buenos partidos aquí, especialmente los dos últimos", dijo el número tres del mundo, tras el partido.



"Me siento bien sobre tierra batida ahora", añadió Federer, quien no desveló si jugará en Roma antes de su regreso a Roland Garros. Federer empezó arrollador en el primer set, apoyado en su sólido saque, pero las cosas empezaron a cambiar en la segunda manga. Thiem empezó a sentirse más seguro con su servicio y desde el fondo de la pista en un set igualado que se decidió en el 'tie break', en el que Federer contó con dos bolas de partidos que no aprovechó, mientras que Thiem consiguió llevarse el set a la sexta.



En el tercer set, con 4-4 en el marcador, Thiem hizo un 'break' para ponerse por delante y cerrar el partido con su saque, logrando su pase a semifinales, donde le espera Novak Djokovic. El serbio ni siquiera tuvo que jugar su partido, programado como el primero del día, al darse de baja su rival, el croata Marin Cilic, por una intoxicación alimentaria. "Hubiera sido un gran partido", dijo 'Nole', quien, sin embargo, admitió que esta circunstancia le permitirá "estar fresco para mi semifinal" el sábado.



En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep se convirtió este viernes en la primera finalista tras imponerse a la suiza Belinda Bencic 6-2, 6-7 (3/7), 6-0 y colocarse a una victoria de ser número uno del mundo. La número tres del ranking WTA, ganadora del torneo madrileño en 2016 y 2017, aceleró en la última manga para llevarse el partido y el billete para la final en casi dos horas de partidos.



La rumana se convertiría en número uno del mundo si gana la final, pero Halep afirma no pensar demasiado en ello. "Primero tengo que ganar aquí... No quiero pensar en eso. Para mí es más importante ganar el trofeo aquí que ser número uno", dijo en rueda de prensa. La rumana se enfrentará en la final a la holandesa Kiki Bertens, que alcanza el último peldaño de la competición por segundo año consecutivo, tras ganar en semifinales a la estadounidense Sloane Stephens por 6-2, 7-5.



AFP