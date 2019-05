Federer aún no sabe si jugará el Masters 1000 de Roma 

El suizo Roger Federer, eliminado este viernes en el torneo de Madrid tras caer ante el austriaco Dominic Thiem por 3-6, 7-6 (13/11), 6-4, aún no ha decidido si participará en el torneo de Roma, en el año de su regreso a la tierra batida.

"No podía tomar una decisión antes de ver cómo iba este partido", dijo Federer en rueda de prensa tras el encuentro, preguntado por su eventual participación en Roma la próxima semana. "Probablemente decida durante el fin de semana, pero no sé si voy a ir", añadió el suizo, número tres del mundo, que, sin embargo, se siente satisfecho con su vuelta a la tierra batida tres años después de su último partido en esta superficie, en el que Thiem también fue su verdugo en Roma.

"Creo que he tenido unos buenos partidos aquí, especialmente los dos últimos", aseguró Federer, que jugó tres encuentros en Madrid. "El primero (contra Richard Gasquet) estuvo bien para empezar y obviamente Gael (Monfils) y Dominic son muy difíciles sobre tierra, así que creo que fue una buena batalla. Me siento bien sobre tierra batida ahora", dijo Federer.



El helvético se marcha de Madrid tras dos victorias sobre sendos franceses Richard Gasquet (6-2, 6-3) y Monfils, por 6-0, 4-6, 7-6 (7/3). "He tenido una buena semana, la gente no podía haberme recibido mejor y creo que he jugado bien", aseguró

Federer. La derrota con Thiem "es frustrante, claro, sobre todo perdiendo teniendo puntos de partido, pero mirándolo con un poco de perspectiva, ha ido bien", concluyó.



