Rafael Nadal sufrió, pero avanzó a octavos de final en Barcelona

El español Rafa Nadal, número 2 mundial, sufrió este miércoles para meterse en octavos de final del Torneo de Barcelona al imponerse al argentino Leonardo Mayer (63º) por 6-7 (7/9), 6-4, 6-2, mientras David Ferrer ganó al francés Lucas Pouille por 6-3, 6-1.

Le costó a Nadal entrar en un encuentro en el que no se acabó de encontrar a gusto en ningún momento y en el que tuvo que remontar tras perder el primer set, con lo que ponía a una racha de 30 mangas consecutivas sin perder en el torneo barcelonés.



"Lo mejor más o menos es que dentro de que no ha sido un partido agradable, se ha encontrado la manera de seguir adelante, la actitud ha sido correcta dentro de que las sensaciones no lo eran y a partir de ahí se ha trabajado para intentar seguir", dijo Nadal tras el partido a la televisión pública española.

El número dos del mundo necesitó dos horas y 50 minutos para acabar con la resistencia de Mayer, que se puso por delante en la primera manga, tras desperdiciar Nadal hasta tres bolas de set.

"En el primero (set) sacando para el set he hecho un juego desastroso", reconocía el propio Nadal, recordando que "cuando uno va desaprovechando multitud de oportunidades, pues normal que los partidos se compliquen".



En el segundo set, Nadal rompió el saque a Mayer en el primer juego, se puso 2-0 y aguantó la ventaja hasta llevarse la manga con un 6-4. Tras mostrarse poco confiado en el primer set, el español empezó a mostrarse más firme sacando su derecha.



En el último set, Mayer, que no ha ganado nunca a Nadal en las seis ocasiones en se han enfrentado, no bajó los brazos y aguantó el ataque hasta el quinto juego cuando un revés ganador del español, puso al alcance un punto de break en la siguiente pelota que no desaprovechó para ponerse 4-2.



Una nueva rotura de Nadal acabó por finiquitar el set, que ganó 6-2, y el partido. Nadal se medirá en la siguiente ronda a David Ferrer (155º), que juega en Barcelona el penúltimo torneo de su carrera antes de retirarse en el Masters 1000 de Madrid.



"Es un partido siempre bonito contra un buen amigo y contra uno de los mejores jugadores que ha tenido este deporte en los ultimos diez-doce años, es un día un poco más especial porque es su último trofeo Conde de Godó, pero al final es un rival de máxima exigencia", dijo Nadal sobre su próximo encuentro.



Ferrer, de 37 años y cuatro veces finalista del torneo de Barcelona, que perdió siempre ante Nadal, se deshizo del francés Pouille en apenas hora y cuarto por un contundente 6-3, 6-1.



