Colombia, ¡llegó la hora en la Copa Davis!

A Colombia le llegó la hora. Tanto esperar por llegar al Grupo Mundial de la Copa Davis, tantas frustraciones y repechajes perdidos quedaron atrás. Este viernes (4 p. m.), contra Suecia, se estrena en la élite del tenis por naciones. El equipo capitaneado por Pablo González, con la juventud y fuerza de Daniel Galán, la experiencia de Santiago Giraldo y el buen presente de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, luchará en el Palacio de los Deportes de Bogotá, con su gente, con el polvo de ladrillo, las bolas pinchadas (sin presión) y la altura, por conseguir un cupo en las finales del torneo, las cuales se disputarán en noviembre, en Madrid

Giraldo será el encargado de abrir la confrontación. Enfrente tendrá a un joven en ascenso como Elias Ymer, que apenas se adapta a los 2.600 metros de altura de la capital de la república. En las manos del pereirano estará comenzar lastimando y tomarse confianza. Su rival varía mucho los golpes, pero en la altura de Bogotá ese juego no sirve.



“Confiamos en nosotros, más allá de mirar si ellos han ganado o no esta temporada. Haré un juego muy ofensivo y muy rápido, aprovechando las condiciones de la altura de Bogotá. Sé que le va a costar aguantarme el ritmo. No he jugado mucho con él, pero confío en poder ganar”, le dijo Giraldo a EL TIEMPO.



Por su parte, el siempre combativo Galán se medirá con la segunda raqueta de Suecia, Mikael Ymer. Apenas conoce el circuito y un torneo como la Davis. Es contragolpeador, pero su timidez le puede costar. “Lo he visto jugar, pero en diferentes condiciones es un poco contragolpeador; hay que hacer nuestro juego y estar concentrados. Estamos mucho más cómodos de lo que ellos están”, le dijo a este diario.



A Colombia le llegó la hora de debutar en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Es favorito, y lo debe demostrar.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4