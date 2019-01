‘Creemos que esta será nuestra oportunidad’: Santiago Giraldo

Todo está listo para el inicio de la confrontación entre Colombia y Suecia por un lugar en la fase final de la Copa Davis que reunirá a los mejores del mundo, en Madrid, el próximo noviembre. Este miércoles se realizó la presentación de los equipos y los representantes dieron sus impresiones de lo que será este duelo.

Santiago Giraldo

Es una satisfacción y un orgullo de seguir representando a mi país, me alegra de entregar todo lo mejor de mí en cada momento, y ahora es más especial, tengo más madurez, el equipo está muy compenetrado, y mientras siga dándole la capacidad para darle al país tengo la disposición para darle lo mejor. Una cancha que quedó muy bella, esta es la séptima vez que tenemos la oportunidad y creemos que esta vez sí será.

Juan Sebastián Cabal

Hemos jugado en varias ocasiones en los últimos 5-6 años contra ellos (tenistas suecos), el historial no tengo ni idea, sé de nuestro presente, de hoy, lo que podamos hacer el sábado. Sabemos que él (Robert Lindstedt) es un gran jugador de dobles y confiamos en nuestras condiciones, con esa mentalidad vamos a afrontar el partido.

Daniel Galán

Me llevó un poco de tiempo, casi dos meses duré para pegarle al revés a dos manos otra vez, hice una buena pretemporada, físicamente me siento muy bien y estoy motivado para dar lo mejor de mí mismo en esta confrontación.

Robert Farah

Venimos con confianza, hemos entrenado muy bien llevamos un año a un nivel muy alto, estamos sanos y eso es lo que más confianza nos da.

Pablo González (capitán de Colombia)

La confrontación arrancó desde el sorteo y en diciembre cuando arrancamos la pretemporada. Este deporte que es muy individual nos tiene una semana para sacar lo mejor de cada uno como equipo y ahí es donde se hace el trabajo mental, los detalles de los que se hablan.

Johan Hedsberg (capitán de Suecia)

Son condiciones especiales porque no hay un torneo en el circuito en esta altura, hace mucho tiempo no jugamos bajo techo y en arcilla, pero esperamos acomodarnos a estas condiciones. Llegamos un día antes para conocer las condiciones, pero los jugadores ya sabían del calendario, de lo que nos íbamos a encontrar, así que ya vienen preparados para estos partidos.

Robert Lindstedt

En Bogotá nos hemos encontrado con mucha gente muy respetuosa, feliz, siempre te recibe con una sonrisa. Del tenis colombiano, conocemos a los tenistas que han estado en el circuito, Santiago (Girado), Roberth (Farah), Sebastián (Cabal) y he enfrentado y los respetemos mucho de cara a esta confrontación.



Conocemos las virtudes y defectos de Cabal y Farah porque los he enfrentado muchas veces en el circuito y he tenido la suerte de vencerlos en varias ocasiones, pero es cierto que nunca los he enfrentado en este gran momento en el que están. Así que el partido será bastante complicado y se definirá por detalles.