Federer y el peso de no lograr ya lo que su mente imagina... (Opinión)

El reloj, en Melbourne, marca un puñado de minutos después de las once de la noche. El mundo del tenis se detiene. Stefanos Tsitsipas , un griego de 20 años, tiene match point frente a Roger Federer, la leyenda de 37. Van 3 horas y 45 minutos de alto vuelo sobre el cemento azulado del Rod Laver Arena. El suizo, campeón en el Abierto de Australia durante las últimas dos temporadas, está aturdido; extrañamente, no logró aprovechar ninguna de las 12 opciones de quiebre.

Tsitsipas, desde el lado impar, sirve a apenas 145 km/h al medio del cuadrado de saque, Federer devuelve con un débil revés con slice, el más joven se invierte y golpea un potente drive cruzado que ya no vuelve.



Cuando Federer jugó su primer partido en el ATP Tour (en julio de 1998, en Gstaad; perdió contra Lucas Arnold Ker 6-4, 6-4), Tsitsipas todavía no había nacido (lo haría al mes).



Más allá de los 55 errores no forzados, el ganador de 20 grand slam compitió en un alto nivel y con muchísima intensidad frente a un tenista 17 años menor.

Es verdad que desde marzo pasado, tras perder la final de Indian Wells con Juan Martín del Potro, Roger empezó a mostrar, con cuentagotas, más problemas de los habituales para ganar.

Después de ganar, en 2018, el Abierto australiano por sexta vez, Federer se despidió de los grand slam antes de tiempo. No jugó Roland Garros para cuidar su cuerpo de la exigencia del polvo de ladrillo. En Wimbledon, el jardín de su casa, el sudafricano Kevin Anderson le dio un golpe contra toda la lógica en cuartos.



Y en Flushing Meadows, uno de los más grandes de la historia perdió en los octavos con el por entonces 55 del circuito, el australiano Millman (Roger nunca había caído en Nueva York frente a un adversario fuera del top 50), en un match en el que acumuló 76 errores no forzados.



La frustrada defensa del título de Australia le quitará muchos puntos (1.820). Luego del primer major del año descendería del tercer al sexto lugar en el ranking, posición que no ocupa desde marzo de 2017.



Y si bien el suizo no compite por el ranking desde hace mucho, especialmente después de lograr el récord de veteranía en la cima (en febrero de 2018, al ganar el título de Róterdam; con 36 años y 195 días superó los 33 años y 133 días que tenía Andre Agassi), si sigue perdiendo posiciones puede llegar a frustrarlo y hasta complicarlo en las asignaciones de cabezas de serie.



El ATP 500 de Dubái (25 de febrero a 2 de marzo) y los Masters 1000 de Indian Wells (7 a 17 de marzo) y Miami (20 a 31 de marzo) son los próximos torneos que Federer tiene proyectado jugar. Claro que después de perder con Tsitsipas en Melbourne, sorprendió al anunciar que este año jugará en Roland Garros, grande al que no acude desde 2015.



La última vez que compitió en la superficie más exigente para su cuerpo fue en mayo de 2016, en Roma (perdió en octavos con Dominic Thiem). Algunos sorprendidos piensan que la visita de Federer a París en mayo próximo es parte de una ‘gira de despedida’.



Otros consideran que va de la mano con su disfrute y amor por el deporte que lo convirtió en una gloria. ¿Federer dejó de tener capacidad para obtener grandes triunfos y títulos? No, para nada. Pero cada día se desgasta más, y hasta el título número cien se hace desear (tiene 99). El extenista Marc Rosset, campeón olímpico en Barcelona 1992, utilizó un proverbio en el diario suizo Le Temps para referirse al escenario de Federer. ‘No hay que tirar al ‘viejo’ con el agua de bañar’ fue el título de su artículo. ¿Qué significa? Que la circunstancia importante (o permanente) no debe considerarse como la temporal (el agua sucia del baño).



Con picardía, Rosset reemplazó la palabra ‘niño’ del proverbio original por ‘viejo’, para decir que la derrota en Melbourne no significa el fin de Federer. No lo es, claro. Pero todo le va costando, cada día, un poco más.



SEBASTIÁN TOROK

GDA- ‘La Nación’ de Argentina