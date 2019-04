Osorio no baja la guardia y va por las semifinales del WTA de Bogotá

Con tan solo 17 años, la tenista colombiana María Camila Osorio está dando raquetazos de oro en una carrera deportiva demasiado prometedora. Este viernes, la cucuteña quiere seguir con una brillante participación en el Claro Open Colsanitas WTA, de Bogotá, que se disputa en el Carmel Club, cuando enfrente a la estadounidense Amanda Anisimova en los cuartos de final del torneo.

“La verdad es que el nivel mostrado es por todo el trabajo que he realizado, por mis entrenamientos y porque siempre que estoy en la cancha quiero ganar”, le comentó la jugadora del equipo Colsanitas a EL TIEMPO.



Anisimova tiene la misma edad de Osorio, pero ha tenido un roce internacional más alto y es una de las jugadoras con mayor proyección de Estados Unidos.

“Será un partido bastante difícil, ella es una buena jugadora, tiene experiencia, ha jugado grand slam. De mi parte, solo puedo prometer dar lo mejor de mí y dar el máximo bola tras pelota”, añadió Osorio.



A María Camila se le ha visto con bastantes ansias en el torneo y a veces peca por querer cerrar los puntos sin importar cómo. Sin embargo, la tenista cucuteña sabe que son cosas por mejorar en una carrera que apenas está empezando.



“No puedo decir que no me faltan cosas por mejorar. Aún estoy arrancando en estos torneos WTA, recibí la invitación y es claro que debo seguir mejorando en varios conceptos, pero lo importante es que se está haciendo lo posible por estar más tranquila”, concluyó.



El partido entre Osorio y Anisimova, que será el plato fuerte de la jornada de este viernes, se disputará sobre las 4 p. m., y la colombiana espera seguir con la guardia bien arriba para seguir deslumbrando al tenis femenino y poder conseguir las semifinales del torneo.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4