María Camila Osorio avanzó en el WTA de Bogotá

A sus 17 años de edad, la juvenil colombiana María Camila Osorio, del Equipo Colsanitas, consiguió en la noche de este miércoles el primer avance de su carrera a los cuartos de final de un torneo WTA, al clasificarse al grupo de las ocho mejores jugadoras del Claro Open Colsanitas WTA que se cumple en el Carmel Club de Bogotá, certamen que reparte una bolsa de premios de 250 mil dólares.

En una jornada con retraso de seis horas por cuenta de la lluvia, la colombiana aseguró su cupo en la ronda de cuartos de final del Claro Open Colsanitas WTA al vencer por 6-4, 6-7 (6-8) y 6-3 a la estadounidense Kristie Ahn. La norteamericana venía de vencer en la noche del martes a la 29 del mundo y favorita número 1 del torneo, la letona Jelena Ostapenko.



En un cerrado partido, María Camila se sobrepuso a la extensa jornada, al frío bogotano y a la altura y en un estadio con graderías llenas se impuso y luego de 2 horas y 24 minutos.



La tenista del Equipo Colsanitas venía de vencer en primera ronda a la 144 del mundo, la suiza Conny Perryn.



La victoria le asegura a la colombiana 60 puntos WTA, con los cuales ascendería alrededor de 106 casillas en la clasificación mundial profesional.



De noviembre del año pasado a la fecha, María Camila ha conseguido el título del torneo de 25 mil dólares de Cúcuta, la final del torneo de 25 mil dólares de Norman, Estados Unidos, la semifinal del torneo de 25 mil dólares de Plantation, la final del torneo de 15 mil dólares de Cancún 1 y la final del torneo de 15 mil dólares de Cancún 2.



En los cuartos de final, la colombiana tendrá que enfrentar el viernes a la ganadora del partido que dispute la 76 del mundo y siembra 6 del torneo, la estadounidense Amanda Anisimova, contra la 151 del mundo, la estadounidense Varvara Lepchenko.



La 79 del mundo y séptima favorita del torneo, la española Sara Sorribes Tormo; y la 165 del mundo, la brasileña Beatriz Haddad Maia ganaron sus partidos de este miércoles y se clasificaron a los cuartos de final del Claro Open Colsanitas WTA que se disputa en el Carmel Club de Bogotá.



Sorribes Tormo aseguró su paso al vencer a la rumana Anna Bogdan, mientras Beatriz Haddad Maia dio la sorpresa al elminar a la campeona vigente y siembra 4, la Eslovaquia Anna Karolina Schmiedlova.



RESULTADOS MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2018

Segunda ronda (Octavos de final)

María Camila Osorio Serrano (COL) a Katie Ahn (Estados Unidos) 6-4, 6-7 (6-8) y 6-3

Beatriz Haddad Maia (Brasil) a Anna Karolina Schmiedlova (Eslovaquia – siembra 4) 7-6 (7-3 y 7-6 (8-6).



Sara Sorribes Tormo (España – Siembra 7) a Anna Bogdan (Rumania) 6-4, 4-6 y 6-4

Varvara Lepchenko (Estados Unidos) vs [6] Anna Anisimova (Estados Unidos) Pendiente



Primera ronda – (pendientes del martes)

Tamara Zidansek (Eslovenia – Siembra 5) a Irina Khromacheva (Rusia) 4-6, 6-1 y 6-4

Sachia Vickery (Estados Unidos) a Hiroko Kuwata (Japón) 6-4 y 6-2

Astra Sharma (Australia) a Shelby Rogers (Estados Unidos) 6-3, 6-7(6-8) y 6-1



PROGRAMACIÓN JUEVES 11 DE ABRIL

CANCHA CENTRAL start 11:00 am

Octavos de final

Tamara Zidansek (Eslovenia-Siembra 5) vs Sachia Vickery (Estados Unidos)

Jasmine Paolini (Italia) vs Lara Arruabarrena (España – Siembra 11)

Magda Linette (Polonia – Siembra 8) vs Astra Sharma (Australia)

[WC] M. Herazo Gonzalez (COL) / Y. Lizarazo (COL) vs [2] L. Arruabarrena (ESP) / S. Sorribes Tormo (ESP)



7:00 pm

Bibiane Schoofs (Holanda) vs Sara Errani Errani (Italia)



CANCHA 1 start 11:00 am

I. Bara (ROU) / E. Ruse (ROU) vs H. Carter (USA) / E. Shibahara (USA)

[4] M. Adamczak (AUS) / J. Moore (AUS) vs A. Bogdan (ROU) / S. Vickery (USA)



Con información de la oficina de prensa