Sabine Lisicki mete miedo con su potente saque en Bogotá

Finalista de Wimbledon en 2013 y poseedora de un potente saque que marcó un récord como el más rápido de 211 km/h, la alemana Sabine Lisicki, exnúmero 12 del planeta, es una de las grandes figuras del Claro Open Colsanitas WTA de Bogotá, que se juega en el Carmel Club de la capital de la República. La tenista, de 29 años, que este lunes debuta a las 7 p. m. contra la estadounidense Amanda Anisimova, habló con EL TIEMPO sobre su carrera deportiva, las fórmulas de su juego, sus lesiones y la importancia de Martina Hingis como su ex-DT.

Su saque es uno de los mejores del circuito, ¿cómo lo trabaja?

Realmente es un pequeño secreto entre mi padre y yo, porque con la ayuda de él yo logré poco a poco mejorar ese saque, pero, en pocas palabras, él me ayudó a generar un saque mejor cada vez que suponía tenía el mejor, pero ya es algo de los dos (la forma de entrenarlo). Y realmente soy muy feliz de tener y haber logrado este récord y reconocimiento del que muchos hablan.



Usted tuvo una temporada muy buena...

Realmente llegar a esas instancias de un grand slam es algo muy duro. Tú debes trabajar muy duro durante todo el torneo y aun así saber que cada paso que se te viene será más fuerte que el anterior, entonces no puedes dejar de trabajar duro para poder seguir en ese tipo de competencias.



Ha tenido muchas lesiones, ¿ha pensado en el retiro?

No, yo amo mucho el tenis y nunca pensaré en dejarlo, nunca me daré por vencida y seguiré luchando frente a cualquier circunstancia que se me presente. Pero lo más fuerte fue un día que tuve una cirugía y fue muy difícil, porque era un poco delicada y luego el retornar fue complicado para mí, porque debía cuidar mi cuerpo, pero amo mucho el tenis y no quería dejarlo; sin embargo, fui evolucionando y ahora estoy jugando acá en Colombia.



Es una afortunada al haber trabajado con Martina Hingis…

Hace muchos años yo trabajé con ella, fue una de mis referentes, una persona muy especial. Siempre me decía que debía trabajar fuerte para poder lograr las cosas, tuvimos una relación muy buena y fue una compañía muy importante en su momento para lo que estaba viviendo.



Y detrás de usted también está la sombra de Steffi Graf…

Ella fue una extraordinaria jugadora de tenis, ella logró miles de cosas en este deporte, ella es como una heroína en Alemania.



¿Por qué el tenis femenino es tan voluble?

Pienso que el nivel del tenis ahora es mucho mejor, las tenistas están en un desempeño muy alto y juegan muy bien. Por ejemplo, antes ese desempeño no era tan alto y se demostraba en los partidos, muchas de las personas que estaban en el top 5 siempre ganaban 6-1, 6-1, pero ahora no es así, ahora el nivel es muy alto, hay muchas personas que juegan muy bien, dominan las canchas, dominan los juegos, dominan su mente y eso ha hecho que el crecimiento sea tan grande y realmente eso nadie lo entendió y creyeron que se podían quedar en un punto, pero ahora ese punto ya no existe, porque hay alguien que siempre lo va a superar.



¿Cuáles son sus objetivos en Bogotá?

Me me siento muy bien a nivel físico y mental. Lo que realmente quiero es jugar bien, mostrar mi estilo y mostrar un estilo de juego bueno; sin embargo, como se sabe, el tema de la altitud es fuerte, porque uno se cansa más y el ambiente va a ser más pesado para jugar. El primero partido sí lo tengo como objetivo de ganar y los siguientes verlos como una final, uno por uno, para poder ganar, y dar lo mejor.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4