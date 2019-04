Duro regaño del DT a su tenista: '¿Me pongo la faldita y juego yo?'

Un vídeo en el que en el que la tenista española Sara Sorribes recibe un fuerte regaño de su entrenador, Germán Puentes, quien le dijo "reviéntate la cabeza" con la raqueta durante su partido de octavos de final del abierto de Bogotá, generó este viernes la más fuerte polémica del torneo hasta el momento.

. "¿Quieres que juegue yo? ¿Me pongo la faldita y juego yo? ¿Llamamos a tu papá y que venga a jugar también? Aquí la que tiene que jugar eres tú, la que tiene que trabajar eres tú", dijo Puentes a Sorribes cuando la jugadora perdía el segundo 'set' del encuentro contra la rumana Ana Bogdan.

El entrenador no se detuvo y agregó: "Ya déjate de lloriqueos y de mirar para fuera y ponte a trabajar. Entonces, si quieres ahí te pones a jugar y ya está. A nadie le importa qué estás haciendo. Es que no sé para que me llamas, haz lo que quieras, ya te hemos dicho lo que hay que hacer y cómo lo tienes que hacer".



EFE