Djokovic, detrás de una lucha de poderes en el tenis

Novak Djokovic no solo es el tenista que aparece en el primer lugar del escalafón del tenis mundial, también es el presidente del consejo de jugadores y aprovecha ese puesto para hablar, duro y cazar peleas.

El serbio ha sido señalado de conspirar, aunque su trabajo siempre ha sido en busca del provecho de los jugadores y reformar el tenis y la estructura del gobierno.



“Djokovic tiene una personalidad muy fuerte, siempre ha tenido una visión general del juego, de lo que él haría en el circuito. No se esconde”, dijo el director de un torneo.



Novak Djokovic presentó un plan en Mónaco, en el que aumenta el poder de los jugadores, exige una redistribución del dinero y limita el poder de los torneos, algo que no cayó muy bien en el seno de los organizadores.



Sin embargo, la forma de trabajar del serbio es la que incomoda. El actual presidente de la ATP, Chris Kermode, estará en ese puesto hasta finales de este año, debido a la que la ‘Board’ de la ATP, que es la que vota, lo determinó así.



En esa ‘Board’ no está Djokovic, pero sí varios de sus amigos están ahí. “Obtuvo lo que quería, no se entendía bien con Chris, los dos ya no eran capaces de comprometerse”, explicó el director del torneo.



Kermode era un hombre incómodo para los tenistas, según se sabe, pues siempre ha actuado en detrimento de ellos, aunque participó en el tema del aumento de los premios. Sin embargo, se le atravesó Djokovic. Pero esa decisión no gustó a Roger Federer, Rafael Nadal ni a Andy Murray, quienes expresaron su inconformidad.



Incluso, un hombre que está metido en los circuitos advirtió que si bien Federer, Nadal y Murray se respetan, pues con Djokovic es otra cosa.



Hace un tiempo, Justin Gimelstob, quien hace parte del ‘Board’ fue condenado por un tribunal de Los Ángeles por una pelea, pero Djokovic intentó mantenerlo en la entidad, algo que molestó a algunos tenistas, como a Murray y a Stanislas Wawrinka.



El suizo, en una entrevista, advirtió: “El problema no viene de la estructura, sino de la gente que la compone. No hay lugar en nuestro deporte para aquellos que se comportan como Justin”.



