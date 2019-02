‘Nunca es fácil abrir la serie’: Giraldo

Cómo se sintió con su público. Muy agradecido y orgulloso de representar al país. Estoy contento por el triunfo, nunca es fácil abrir la serie. La gente estuvo fabulosa. Estamos empezando la serie, es un triunfo importante y estoy dando lo mejor de mí.

Claves. Creo que hubo dos momentos importantes del partido. En el primer game me solté y luego sabía que él iba a intentar recursos y meter pelotas y entonces entendí lo que podía hacer y cada bola era importante.



Su juego. Mi juego es agresivo, me gusta mandar, las condiciones no son fáciles. Había que meter pelotas y no arriesgar tanto. Quedo contento con lo que se planteó y resultó.



Rival. Elias se debe rescatar que intentó, luchó, subió, de inicio no estuvo bien, pero buscó recursos. Luchó hasta el final, pude aguantar el momento difícil y le puse todas las bolas en juego en el 5-4.



Récord. Cuando paré de jugar no sabía si iba a volver. Di lo que pude y uno de misgrandes retos era no haber llegado estar en Grupo Mundial. Y ahora está la oportunidad y es muy especial este récord de estar en 28 series.



