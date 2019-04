Daniel Galán mejora su juego y repunta en el ranking ATP

Hace dos años los ojos del tenis colombianos se posaron sobre Daniel Galán (Colsanitas). Un jugador que sin mucho ruido comenzó a conseguir importantes triunfos y superar en el escalafón de la ATP. De a poco, mostró su ferocidad desde el fondo de la cancha, su potente devolución y un saque inmejorable hasta llegar a ser el número uno del país.

Llamó tanto la atención que muchas personas pidieron que representara a Colombia en el repechaje de la Copa Davis del 2017 contra Croacia, pero no estuvo. Al año siguiente se enfundó la camiseta amarilla del país y desde ahí gestó sus mejores golpes contra Brasil, a quien le ganó los dos puntos. El año pasado sufrió unas lesiones que no lo dejaron terminar la temporada. Esa para lo condicionó a inicio de este año, tiempo en el que no conseguía triunfos. Sin embargo, la semana pasada hizo un brillante ATP 250 de Houston, fue semifinalista y ascendió al puesto 201 del mundo.



A sus 22 años, el jugador colombiano debe comenzar a dar más saltos de calidad en su carrera y mejorar en varios aspectos para seguir confirmándose como un jugador que va a dar la pelea en el circuito o sencillamente podría pasar como un animador más.



Galán, del equipo Colsanitas, que durante las próximas semanas jugará torneos en Estados Unidos, le contó a EL TIEMPO cómo ha sido su mejora, la forma en que ha trabajado durante estos meses para volver a su máximo nivel y la forma como quiere afrontar esta segunda parte de la temporada.

El año no comenzó de la mejor manera ¿Qué pasó?

La verdad no empezó muy bien. Mi temporada en cancha dura a inicio de año no fue la mejor, gané muy pocos partidos, pero también venía de una para muy larga de fin de año con las lesiones y me tomó un poco coger el ritmo y esas cosas. Tenía que tener paciencia. Sí fue duro para mí no poder ganar partidos, cuando el año pasado venía jugando bien, pero insisto en que tenía que tener paciencia y que las cosas se iban a ir dando si seguía trabajando de buena manera.

¿Se llena de ansiedad?

Sí, un poco, la verdad; se preocupa un poco uno porque las cosas no se están dando del todo, pero lo importante es seguir trabajando y eso es lo que yo sigo haciendo, trabajar para mejorar siempre, para estar siempre progresando. Así es que las cosas se van dando y cuando menos uno piensa se empieza a ganar partidos y confianza. En este caso fue así, afortunadamente se me dieron las cosas la semana pasada en el ATP de Houston.

¿Cómo trabaja esa parte psicológica?

Creo que es parte del trabajo que uno tiene, de estar siempre en pro de progresar y uno no solo progresa tenísticamente sino también mentalmente, sabiendo que se está volviendo fuerte en todos los sentidos, cada vez mejor, con más calidad van saliendo las cosas y creo que la cabeza va progresando un poco. Como uno quiere ganar, hay que tener paciencia y saber que las cosas no se dan de una vez, pero si uno trabaja constantemente, poco a poco se van dando.

Tuvo un buen ATP de Houston, ¿qué cambió esa semana?

No, creo que no cambió mucho, venía jugando bien, tal vez el cambio de superficie sí me dio un plus adicional a mi juego. En dura me estaba costando un poco jugar con el pique de la bola, los desplazamientos un poco y en arcilla, como el año pasado, que me fue mejor, en este torneo pasó lo mismo. Tenía la esperanza de que iba a mejorar y me iba a sentir mejor, más cómodo y fue así. Las cosas se fueron dando durante la semana y fui luchando partido tras partido, en donde saque encuentros apretados importantes y eso me dio confianza. Se me dio, es el resultado del trabajo y sé que vienen cosas importantes por delante, así que tengo que seguir luchando y trabajando fuerte.

Ha estado en varios torneos cerca de Santiago Giraldo, ¿qué le dice él con su experiencia?

Los dos concordamos en que hay que estar en pro de mejorar y evolucionar como jugador en la parte física y tenística, y también en la parte de ser persona, y creo que a la larga en esos sentidos voy evolucionando. Tengo mucho por mejorar, pero ahí estamos en este proceso.

Volver a ser el número uno de Colombia lo llena de confianza, ¿qué viene para usted?

Retornar a ser la raqueta número del país llena de confianza, significa que vengo haciendo las cosas bien, como Giraldo también lo está haciendo bien, y se nos están dando los resultados. Estamos empezando a ganar muchos partidos por semana y hay que seguir por esa senda de partidos buenos y ganados. Ahora, para mí se viene una gira de tres torneos de la categoría Challenger en la Florida (EE. UU.), también en polvo de ladrillo y tengo mucho por ganar durante estas tres semanas.

¿Qué le falta mejorar para estar mejor en el escalafón?

Creo que puedo mejorar en todos los aspectos, creo que para mí eso es muy importante, porque significa que tengo la capacidad de no solo seguir subiendo en el escalafón de la ATP, sino también en mi juego. La parte física la he mejorado bastante, estoy moviéndome bastante bien. Ahora estoy buscando esa constancia y regularidad que tanto necesito y estoy buscando.

¿La Copa Davis es el objetivo número uno?

Es un objetivo muy importante para mí, es un objetivo de la temporada a largo plazo. Ya pasamos el repechaje y al Grupo Mundial de la Copa Davis, así que es un objetivo que se tiene a final de temporada, pero por ahora tengo otros retos individuales como jugador, como también los demás integrantes del equipo. Estoy con muchas ganas de lo que se viene en el año.









Felipe Villamizar M.

EL TIEMPO

En twitter: @FelipeVilla4