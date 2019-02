Bélgica y Kazajistán, los rivales favorables según Santiago Giraldo

Llegó la hora de conocer cuáles serán los rivales de Colombia en el mundial de tenis de la Copa Davis. Este jueves, en Madrid, sobre la 1 p. m. (transmisión por daviscupfinals.com) serán sorteados los grupos en los que estarán las 18 selecciones más fuertes del mundo, que lucharán por el título. Hay posibilidades de enfrentar a superpotencias o equipos a los que se les pueda plantar batalla, pensando en avanzar a una siguiente fase.

Colombia estará en el bombo número tres, junto a Canadá, Japón, Holanda, Rusia y Chile, equipos a los que no se enfrentará.



El primer bombo estará conformado por Francia, Croacia, Argentina, Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos, mientras que en el segundo estarán España, Serbia, Australia, Italia, Alemania y Kazajistán.



El sistema del sorteo será muy fácil. Las naciones del primer bombo serán las cabezas de los grupos del A al F. Luego irán sacando balotas del bombo dos, que irán a cada zona, al igual que con el bombo tres hasta completar los seis grupos con tres naciones.



“Creo que los mejores países a los que se pueda enfrentar son aquellos que tengan un jugador que no esté en el top 10 o 20, o que tengan una baja de su jugador más importante, y el segundo sencillo sea un jugador muy bueno y su tercer jugador pase a un partido ganable, pero depende de cómo les vaya en el año ”, le dijo a EL TIEMPO Pablo González, capitán del equipo de la Davis, quien piensa que los mejores dobles con los que se pueda jugar serán “aquellos que no tengan una pareja estable del mismo país, sino que deban formar su pareja esa semana. Eso nos daría chances”.



Por su parte, Santiago Giraldo, raqueta dos del país, se la jugó al dar los países que serían menos complejos: “Pensando en que nos tocaran los más débiles, en el papel, elegiría a Bélgica y Kazajistán, pero realmente estoy abierto a cualquiera. Además, el formato nos ayuda: nosotros con el dobles tenemos un punto, y bien sea yo o Daniel (Galán), los dos debemos llegar en un gran forma; si nos convocan, podemos dar sorpresas, o al menos competir muy bien”.



