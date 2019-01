Sorpresiva eliminación de Cabal y Farah en el abierto de Australia

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah fueron sorprendidos en su debut en el Abierto de Australia. Perdieron 7-6(6), 3-6, 4-6 con los estadounidenses Jack Sock y Jackson Withrow y vieron quebrantada la ilusión de levantar su primer título de Grand Slam.

Cabal y Farah, que el año pasado fueron finalistas en el torneo, defendían 1.200 puntos. Eran la siembra número dos del Abierto de Australia y superfavoritos al título. Los errores individuales terminaron costándoles una eliminación prematura que prende las alarmas de cara a la confrontación contra Suecia en el Grupo Mundial de la Copa Davis, que se disputará el primero y dos de febrero en Bogotá.



Cabal y Farah comenzaron muy sólidos. Aprovecharon la debilidad de Withrow, jugador de 25 años, que no le encontraba el golpe a la devolución. Tuvieron tres opciones de quiebre, pero no las aprovecharon. Sin embargo en el tie break se llevaron el set 7-6(6).

😔 No nos iremos a dormir nada contentos.



Los colombianos @juanscabal & @RobertFarah_ 🇨🇴 se despiden en primera ronda del #AusOpen al caer ante 🇺🇸 Sock/Withrow por 6-7(6), 6-3, 6-4. Afrontarán el dobles mixto y luego los tendremos en Copa Davis.



❤️ Los seguimos alentando. pic.twitter.com/vTDmvIovgp — Fedecoltenis (@fedecoltenis) 17 de enero de 2019

Pero los siguientes dos sets fueron una catástrofe. Sock, que viene evolucionando a pasos agigantados en los dobles, se hizo fuerte en la red y todas sus voleas ofensivas las ganó. Los colombianos no fueron capaces contra él y vieron cómo se les escapó el partido al no poder mantener su saque. Problemas para Farah y errores no forzados los sacaron del torneo.



Cabal y Farah, que habían sido finalistas del ATP de Sídney –que perdieron contra Jamie Murray y Bruno Soares–, ahora afrontarán el dobles mixto en Australia. Cabal hará pareja con Abigail Spears (EE. UU.) y Farah con Anna-Lena Grönefeld (Alemania). Posteriormente disputarán la Copa Davis.



