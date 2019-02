Programación deportiva para este sábado 9 de febrero

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Santa Fe vs. Deportes Tolima

WIN SPORTS

3:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Jaguares vs. Millonarios

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Alianza Petrolera

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Medellín vs. Unión Magdalena



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Hoffenheim.

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayern Múnich vs. Schalke 04.



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Rb Leipzig vs. Eintracht Frankfurt

5:15 p. m.: FÚTBOL – Supercopa de Argentina: Independiente vs. Unión Santa Fe

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Colón vs. San Lorenzo



FOX SPORTS 3

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. Lobos BUAP.

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Pachuca vs. Morelia.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Atlético de Madrid vs. Real Madrid

2:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Girona vs. Huesca



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Southampton vs. Cardiff



CANAL 613

7:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Fulham vs. Manchester United

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Bournemouth.



CANAL 614

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Watford vs. Everton.



ESPN

9:45 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Huddersfield vs. Arsenal

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Fiorentina vs. Napoli

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Parma vs. Inter de Milán.

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets



ESPN 2

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Celta

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: PSG vs. Bourdeaux



ESPN 3

9 a. m.: RUGBY – Liga de Naciones: Escocia vs. Irlanda

11:30 a. m.: RUGBY – Liga de Naciones: Italia vs. Gales

5 p. m.: RUGBY – Liga de Naciones: Brasil vs. Canadá



TYC SPORTS

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Estudiantes vs. Patronato

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Atlético Tucumán vs. Talleres Córdoba





*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.





