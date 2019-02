Programación deportiva para este sábado 16 de febrero

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: América vs. Medellín

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. Huila

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Alianza Petrolera vs. Once Caldas

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Junior vs Rionegro



FOX SPORTS

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Stuttgart vs. Leipzig

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Hertha Berlin vs. Werder Bremen



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Hoffenheim vs. Hannover 96

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: San Martín de San Juan vs. Independiente



FOX SPORTS 3

12:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Carrera de México – Clasificación.

4:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Carrera de México.

6:30 p. m.: AUTOMOVILISMO – NASCAR: Daytona 300 - Xfinity.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Rayo vs. Atlético De Madrid

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Sociedad vs. Leganés



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Marsella vs. Amiens



ESPN

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Celta de Vigo vs. Levante.

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Real Valladolid.

8 p. m.: BALONCESTO – Juego de las estrellas



ESPN 2

11:30 a. m.: CICLISMO – Tour Colombia: Etapa 5

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Atalanta vs. Milán



ESPN 3

1:30 p. m.: GOLF – PGA Tour: Genesis Open – Tercera ronda.

10 p. m.: FÚTBOL – Liga de Ascenso de México: Dorados vs. Atlante.





