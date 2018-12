Programación deportiva para este sábado 15 de diciembre

WIN SPORTS

10 a. m.: Natación: Campeonato Nacional Interclubes

6 p. m.: FÚTBOL: partido de despedida de Martín Arzuaga

FOX SPORTS

8 a. m.: FÚTBOL– Mundial de Clubes - Emiratos Árabes: Kashima Antlers vs. Chivas de Guadalajara.

11:30 a. m.: FÚTBOL – Mundial de Clubes - Emiratos Árabes: Espérance de Túnez vs. Al – Ain FC.



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Hannover vs. Bayern Múnich.

4:30 p. m.: FÚTBOL AMERICANO - NFL: New York Jets vs. Houston Texas.



FOX SPORTS 3

6:30 a. m.: AUTOMOVILISMO – Fórmula E: Arabia Saudita.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Wolves vs. Bournemouth

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Eibar vs. Valencia



CANAL 612

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Watford vs. Cardiff



CANAL 613

7:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City Vs. Everton

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Huddersfield vs. Newcastle



CANAL 614

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Crystal Palace vs. Leicester



ESPN

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Dijon vs. PSG.



ESPN 2

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Atlético de Madrid.

12:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Rayo Vallecano.

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Torino vs. Juventus.



ESPN 3

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Getafe vs. Real Sociedad.



SPACE

8:45 p. m.: BOXEO – Peso Mediano: Saúl Álvarez vs. Rocky Fielding







*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.







DEPORTES