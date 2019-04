Programación deportiva para este miércoles 3 de abril

WIN SPORTS

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Envigado vs. Bucaramanga

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cúcuta vs. Pasto

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Alianza Petrolera vs. Millonarios

FOX SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Internacional vs. River Plate

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Deportes Tolima vs. Jorge Wilstermann



FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Universidad de Concepción vs. Godoy Cruz

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Deportivo Lara vs. Huracán



FOX SPORTS 3

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Atlético Mineiro vs. Zamora

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Emelec vs. Cruzeiro



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valencia vs. Real Madrid

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Suramericana: Independiente vs. Binacional



CANAL 612

11:30 a. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Bayern Munich vs. Heidenheim

1:30 p. m.: FÚTBOL – Copa de Alemania: Schalke 04 vs. Werder Bremen



CANAL 614

1:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Huesca vs. Celta.



ESPN

7:30 a. m.: CICLISMO - Dwars Door Vlaanderen

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Empoli vs. Napoli

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Génoa vs. Inter



ESPN 2

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Cardiff



ESPN 3

12 m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Strasbourg vs. Rennes

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Roma vs. Fiorentina.





*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.





DEPORTES