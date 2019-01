Programación deportiva para este lunes 28 de enero

ESPN

3:30 p. m.: ciclismo – Vuelta a San Juan: Etapa 2.

ESPN 3

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Rayo Vallecano.



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Colón vs. Argentinos Juniors.

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Estudiantes de la Plata vs. Vélez Sarfield.



NBA TV

7 p.m.: BALONCESTO – NBA: Nicks de Nueva York vs. Portland de Charlotte.

7:30: BALONCESTO – NBA: Celtics de Boston vs. Mets de Brooklyn

10:30: BALONCESTO – NBA: Fox de Atlanta vs. Clippers de los Ángeles





DEPORTES