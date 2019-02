Programación deportiva para este lunes 11 de febrero

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Pereira vs. Real San Andrés

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Once Caldas vs. Cúcuta

FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Supercopa Argentina: Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Levante



CANAL 613

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Wolves vs. Newcastle



TYC SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Aldosivi vs. San Martín





*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES