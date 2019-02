Programación deportiva para este domingo 3 de febrero

RCN

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs. América

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Pasto vs. Once Caldas

5:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cúcuta vs. Envigado

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Millonarios vs. Bucaramanga.



FOX SPORTS

6:30 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – Super Bowl: Ángeles de Rams vs. Patriotas de Nueva Inglaterra.



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Ausburgo vs. Mainz.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Espanyol

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Betis vs. Atlético De Madrid

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Eibar vs. Girona



CANAL 611

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Alavés



CANAL 612

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Saint-Etienne vs. Strasbourg

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lyon vs. Psg



ESPN

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Excelsior vs. Feyenoord.

12:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de Portugal: Sporting vs. Benfica.

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Roma vs. Milan.

6:30 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – Super Bowl: Ángeles de Rams vs. Patriotas de Nueva Inglaterra.



ESPN 2

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Leicester vs. Manchester United.

11:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester City vs. Arsenal.

3:30 p. m.: CICLISMO – Vuelta a San Juan: Etapa 6



ESPN 3

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Nimes vs. Montpellier.

11:55 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Inter vs. Bologna.

2 p. m.: BALONCESTO – NBA: Boston Celtics vs. Oklahoma Thunder.





