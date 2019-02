Programación deportiva para este domingo 18 de febrero

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Cúcuta Deportivo vs. Atlético Bucaramanga

WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Pasto vs. Jaguares

4 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Tolima vs. Envigado

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Patriotas vs. Santa Fe

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Nacional vs. La Equidad



FOX SPORTS 2

9:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach

12 m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Düsseldorf

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Talleres de Córdoba vs. Huracán

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Boca Juniors vs. Lanús

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Banfield vs. River Plate



FOX SPORTS 3

3 p. m.: AUTOMOVILISMO – NASCAR: Daytona 500.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Real Madrid vs. Girona

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Betis vs. Alavés



CANAL 612

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Saint Etienne vs. Psg

ESPN

6:25 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: SPAL vs. Fiorentina.

2:25 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Napoli vs. Torino.



ESPN 2

11:30 a. m.: CICLISMO – Tour Colombia: Etapa 6



ESPN 3

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Lille vs. Montpellier

1:30 p. m.: GOLF – PGA Tour: Genesis Open –Última ronda.







*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES