Murillo, el central que no jugó en Colombia y hace carrera en Europa

Jeison Murillo es un defensor colombiano de 26 años de edad, que nació en Cali el 27 de mayo de 1992. Zaguero de la Selección Colombia, desde la Sub-17 hasta la mayores, con participación en la Copa América del 2015 y 2016.

Jeison empezó a jugar fútbol a los 7 años y su inicio fue en la escuela Andrés Sanín, del Cali. Sus primeros toques los hizo de la mano de sus profesores Prudencio Viveros y José Américo Orbes, ya fallecido. A los 9 años ya iba a la sede del conjunto azucarero en Pance. “También les inculcaba el estudio y el fútbol era una forma de ‘chantajearlos’: si quiere jugar tiene que estudiar, les decía, y eso funcionaba”, dice Jamer, su papá, quien lo apoyó siempre en esta profesión.



"Me fue bien en la escuela, yo era el mejor en la clase. Me gusta la música y bailar. Quien quiera visitar Colombia, le aconsejo ir a Cali, la capital de la salsa. Fuera de las canchas soy una persona normal, tengo una novia y paso el tiempo libre con ella", dijo Murillo cuando jugaba en Italia.



Jeison, el menor des seis hermanos, se formó en las menores del Deportivo Cali, equipo del que es hincha y donde no jugó en el fútbol profesional colombiano porque pasó muy rápido al fútbol europeo, con 17 años fue fichado por Udinese de Italia, que lo cedió al Granada de España, luego jugó en Cadiz y Las Palmas. Su gran salto fue al irse al Inter de Milán, donde jugó 61 partidos en dos temporadas. Luego volvió a España, pero para jugar en el Valencia, a donde llegó a buscarlo el Barcelona.

Jeison Murillo (Inter-2015) Foto: Archivo EL TIEMPO

En la Selección Colombia el defensor tuvo su gran salto de calidad en la Copa América 2015, cuando fue el mejor del equipo en el torneo. Anotó el gol con el que Colombia derrotó a Brasil y se consolidó como la gran renovación de la defensa, tras el retiro de Mario Yepes. Sin embargo, desde entonces ha tenido altibajos, dejó de ser convocado por José Pékerman durante un tiempo y además sufrió varias lesiones.



Después del Mundial de Rusia, Murillo volvió a la Selección. Fue convocado por el técnico encargado Arturo reyes para los amistosos contra Venezuela y Argentina.



Murillo está casado con la colombiana Samantha Gutiérrez, con quien tiene una hija. Humildad y sencillez, son las características que tiene Jeison, según sus padres. En el 2014, cuando jugaba en el Granada, manifestó que su sueño era ir al Barcelona, ahora ese anhelo se le hace realidad.





