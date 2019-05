Calderón corre en la Fórmula 2 junto al Gran Premio de España

El pasado lunes se llevó a cabo en Madrid la presentación del Gran Premio de España, ceremonia en la que Tatiana Calderón participó como parte del panel junto al piloto español de F1. Carlos Sainz, el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, y Vicenç Aguilera, presidente del Circuit de Barcelona Cataluña.

El trazado catalán de 4.655 kilómetros es uno de los favoritos de la colombiana, de la Escudería Telmex Claro y Coldeportes, donde realizó tres de los seis días de pruebas invernales del campeonato FIA de Fórmula 2.



Como es el caso para casi todos los pilotos de la parrilla, es probablemente uno de los trazados que más conoce y que en el caso de Tatiana, visita de forma ininterrumpida desde 2011, año de su debut en pistas europeas.



Además de la preparación en el simulador, Tatiana ha trabajado estrechamente con el equipo para seguir desarrollando el auto y encontrar un buen balance que le permita contar con una mejor base técnica para el fin de semana en el que el reducido tiempo en pista no da mucho margen para experimentar con la puesta a punto.



La clasificación este fin de semana jugará un papel importante para la colombiana, no solo por la dificultad para adelantar en el trazado catalán, sino porque tendrá que perder tres posiciones respecto a lo que consiga el próximo viernes, debido a una penalización que recibió tras el incidente en la primera vuelta de la carrera sprint en Bakú, en el que quedó eliminada de dicha competencia.



“Después de un fin de semana que prometía ser mejor de lo que terminó siendo en Bakú, me he quedado con el deseo de volver a pista cuanto antes", dijo Calderón.



Y agregó: "Hemos venido trabajando con el equipo y creo que tendremos un buen auto para esta carrera. En Bakú logramos resolver algunos problemas que tuvimos en Bahrein y espero que finalmente eso se refleje en Barcelona. Las condiciones de pista y climáticas serán muy distintas a las que tuvimos en los días de pruebas en Marzo y espero que eso nos beneficie".



"El circuito de Barcelona es uno de mis favoritos y es casi como un Gran Premio de casa, pues vivo en España hace 8 años. Espero poder pelear por lograr aquí mis primeros puntos", precisó.



Agenda Fórmula 2 Barcelona

Viernes 10 de mayo

Práctica 6:00 a.m. (Hora colombiana)

Calificación 9:55 a.m. (Hora colombiana)

Sábado 11 de mayo

Carrera 1 9:40 a.m. (Hora colombiana)

Domingo 12 de mayo

Carrera 2 4:30 a.m. (Hora colombiana)