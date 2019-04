Bolivia, segundo rival de Colombia en el Mundial de Fútbol de Salón

Fue muy difícil ganarle a Marruecos, pero la jerarquía y la chapa de campeón reinante terminó por entregarle a Colombia su primera victoria en el Campeonato Mundial de Misiones, Argentina, en una fecha que dejó a los grandes favoritos con buenos saldos, pero también una expectativa con equipos que muy seguramente seguirán siendo protagonistas en el transcurso del certamen orbital.

Un 2-1 que reflejó lo duro del encuentro y el rival de quilates que estuvo al frente en el coliseo de Oberá, donde muy seguramente regresará el quinteto nacional en cuartos de final, si hoy vence a Bolivia en su segunda salida.



Con goles de John Jairo Pinilla en el primer tiempo y de Daniel Betancur en la mitad del segundo, Colombia consiguió un importante triunfo que le da la tranquilidad de ir por el camino correcto.



Pinilla, el mejor jugador del mundo, completó 68 anotaciones en cuatro participaciones en certámenes orbitales, conquista que siguió extendiendo su leyenda como el máximo goleador de la historia de este deporte.



“Muy importante el triunfo y meritoria la presentación de Marruecos, pero lo que en verdad me tiene más contento es que los pelaos, los nuevos de la Selección cumplieron y jugaron con mucha jerarquía”, dijo John Jairo Pinilla, el capitán de la Selección Colombia.



Pero no menos importante fue Daniel Betancur, quien se estrenó en un Mundial marcado en su debut y mucho más con el gol que significó el de la victoria



“Muy feliz. Se me cumplieron mis sueños de marcar. No me las creo haberle ayudado al equipo, eso me tiene más contento, que mi gol haya servido para conseguir la victoria”, aludió el antioqueño.



Otro que fue clave en el triunfo ante Marruecos fue el portero William Stiven Moreno, quien resolvió a su favor las jugadas de peligro del equipo africano.



“Estamos para eso, para que el equipo juegue más tranquilo reconociendo que atrás vamos a realizar el mejor de los trabajos. Qué importante es este triunfo con un equipo muy bueno y que seguirá, sin duda, dando de qué hablar”, dijo el golero bogotano.



Esta noche Colombia (desde las 7:30 p.m., hora nacional) se medirá a Bolivia en el coliseo Finito Gehrmann, de Posadas, esperando el triunfo que lo confirme como líder del Grupo B del Campeonato Mundial. El partido se podrá ver en vivo, a través del Canal TRO. Los del altiplanos cayeron 1-3 con Curazao y quedaron seriamente comprometidos en sus aspiraciones de clasificación.

Alineaciones probables

Colombia: 1-Steven Moreno, 7-William Estupiñán, 8-Diego Abril, 14-Cristian Camilo Romero, 9-John Pinilla.

Alternativas: 20-Carlos Alberto Santofimio, 6-Andrés Murillo, 10-Diego Gómez, 11-Daniel Betancur, 12-Sebastián Orjuela, 18-Gustavo García, 19-Kevin Pineda.

D.T.: Jaime Cuervo



Bolivia: 1- Pedro Sanzano; 10-Marco Antonio Choque, 7-Olvis Ortiz, 4-Rubén Molina Lobo, 3-Flavio Valenzuela.

Alternativas: 12-Diego Cabrera Padilla, 2-Tomás Zubieta, 9-Marcelo Zárate Rioja, 11-Kevin Arteaga, 6- Rolando Cuéllar, 5- Alejandro Guzmán, 8- Raymod Salinas.

D.T.: Jorge Carrillo









Orlando Russo Díaz

(Jefe de Prensa Fecolfutsalón)

Marco Antonio Garcés

(Corresponsal Futbolred y periodista Acord Colombia en el Mundial)