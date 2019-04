Remontada histórica de Clippers contra los Warriors de Golden State

La sorpresa de la jornada en las eliminatorias de la NBA la protagonizaron Los Angeles Clippers, que superaron 31 puntos de desventaja y ganaron a los Warriors de

Golden State en el segundo partido de la serie de la Conferencia Oeste, mientras que en la del Este los Sixers de Filadelfia también empataron la suya al arrollar a los Nets de Brooklyn.



El base reserva Lou Williams aportó un doble-doble de 36 puntos y 11 asistencias y el novato Landry Shamet anotó un triple a falta de 16.5 segundos para concluir el tiempo reglamentario y los Clippers completaron remontada de 31 tantos al vencer a domicilio por 131-135 a los Warriors.

El acierto de Shamet fue lo que le falló al base estelar Stephen Curry, de los Warriors, que erraron los dos últimos tiros a canasta y perdieron el partido y la ventaja de campo al quedar empatada a 1-1 la serie que disputan al mejor de siete en la Conferencia Oeste.



La remontada de los Clippers, que ya habían tenido otra de 27 puntos ante los Grizzlies de Memphis en el 2012, se convirtió en la mayor en la historia de los playoffs de la NBA, que estaba en poder de Los Angeles Lakers desde las semifinales de la Conferencia Oeste cuando remontaron una desventaja de 29 tantos a los SuperSonics de Seattle.



Junto a Williams, el pívot reserva Montrezl Harrell también surgió como factor ganador al conseguir un doble-doble de 25 puntos, anotó los nueve tiros de campo que hizo y capturó 10 rebotes. Otro hombre alto, el ala-pívot titular, el italiano Danilo Gallinari, llegó a los 24 puntos como tercer máximo encestador de una lista de seis jugadores de los Clippers que tuvieron números de dos dígitos.



Los Clippers volvieron a aprovecharse al máximo del pobre control que tuvieron los Warriors al perder 22 balones, uno más que los que tuvieron en el primer partido. El alero estrella Kevin Durant de los Warriors fue el peor en esa faceta del juego con nueve perdidas de balón en su haber, antes de que fuese expulsado por acumulación de seis faltas personales a faltas de menos de dos minutos para el final del partido.



Durant se fue al banquillo con 21 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, que lo dejaron como segundo máximo encestador. Curry se encargó de conseguir 29 puntos, incluidos cinco triples, y seis asistencias, pero falló los tiros decisivos desde fuera del perímetro cuando los Clippers se pusieron por delante en la recta final.



Los Warriors, actuales bicampeones defensores, vieron cortada su racha de siete partidos consecutivos de playoffs ganados en su campo del Oracle Arena. Además de sufrir la baja de Cousins, quien se lesionó en una jugada aislada el músculo cuádriceps de la pierna izquierda, y aunque los rayos X han desvelado que no tiene ninguna fractura estructural, es muy probable que no pueda jugar el jueves cuando ambos equipos se vuelvan a enfrentar en el tercer partido de la serie a disputarse en el Staples Center de Los Angeles.



Esta vez no hubo ni abucheos ni sorpresa en el Wells Fargo Center de Filadelfia, donde el base australiano Ben Simmons aportó un triple-doble que lo convertió en el héroe del triunfo que los Sixers consiguieron por 145-123 ante los Nets en el segundo partido de la serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este.



La serie, que se disputa al mejor de siete, quedó empatada a 1-1 y el tercer partido se jugará en el Barclays Center de Brookly, el próximo jueves y el cuarto será el sábado, en el mismo escenario. Simmons, que no tuvo su mejor rendimiento en el primero, y los aficionados se metieron con él, esta vez aportó 18 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, que le merecieron todo el apoyo y reconciliación con los seguidores de los Sixers.



El jugador australiano en su línea de ser conciso en las respuestas a los periodistas, al concluir el partido, admitió que su único cambio fue el haber sido él mismo y la normalidad volvió dentro del equipo.



El partido quedó sentenciado al inicio de la segunda parte cuando los Sixers consiguieron racha de 14-0 y se pusieron con ventaja de 20 puntos. El pívot camerunés Joel Embiid logró un doble-doble de 23 puntos, incluidos 13 en el tercer periodo, y 10 rebotes que también ayudaron a la victoria de los Sixers.



El alero Tobias Harris llegó a los 18 tantos como tercer máximo encestador en una lista de seis jugadores de los Sixers que tuvieron números de dos dígitos. Otro hombre alto, el pívot reserva, el serbio Boban Marjanovic surgió como el sexto jugador de los Sixers al aportar 16 puntos que lo dejaron también como factor ganador.



Los Nets tuvieron como líderes a los bases, el reserva Spencer Dinwiddie, que aportó 19 puntos y al titular D'Angelo Russell, que anotó 16 tantos. El partido tuvo como invitados especiales al expívot Dikembe Mutombo y al base Allen Iverson, quienes ayudaron a los Sixers a disputar las Finales de la NBA del 2001 que perdieron ante los Angeles Lakers.







EFE