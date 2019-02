Programación deportiva para este viernes primero de febrero

Win Sports

4 p. m.: Tenis – Copa Davis: Colombia vs. Suecia



ESPN

9:30 a. m.: Ciclismo – Vuelta a San Juan: Etapa 5

3 p. m.: Rugby – Torneo de la 6 naciones: Francia vs. Gales

7:30 p. m.: Baloncesto – NBA: New York Knicks vs. Boston Celtics

10 p. m.: Baloncesto – NBA: Denver Nuggets vs. Houston Rockets

ESPN 3

3 p. m.: Fútbol – Liga de España: Huesca vs. Real Valladolid



Fox Sports 2

2:30 p. m.: Fútbol – Liga de Alemania: Hannover vs. Leipzig

5 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina: Gimnasia vs. Tigre

7 p. m.: Fútbol – Liga de Argentina: San Martín de Tucumán vs. Defensa y Justicia



Directv Sports

Canal 612

4:30 p. m.: Baloncesto – FIBA Américas: San Lorenzo vs. Mogi

6:30 p. m.: Baloncesto – FIBA Américas: Las Ánimas vs. San Martín