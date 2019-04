Programación deportiva para este viernes 5 de marzo

FOX SPORTS 2

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Mainz vs. Freiburg

9 p. m.: BÉISBOL - MLB: Los Ángeles Angels vs. Texas Rangers.

DIRECTV SPORTS

CANAL 613

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Southampton vs. Liverpool



ESPN

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Indiana Pacers vs. Boston Celtics.



ESPN 2

2:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Bordeaux vs. Marsella.



ESPN 3

6 p. m.: BÉISBOL - MLB: Arizona Diamondbacks vs. Boston Red Sox.

9 p. m.: FÚTBOL – Liga de Estados Unidos: Vancouver Whitecaps vs. LA Galaxi.



CARACOL HD

4:30 p. m.: FÚTBOL - Sudamericano Sub 17: Paraguay vs. Ecuador

6:45 p. m.: FÚTBOL - Sudamericano Sub 17: Uruguay vs. Argentina

9 p. m.: FÚTBOL - Sudamericano Sub 17: Perú vs. Chile



TYC SPORTS

3 p. m.: GOLF – PGA Tour: Valero Texas Open.







DEPORTES