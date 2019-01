Programación deportiva para este viernes 4 de enero

ESPN

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Girona

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Español vs. Leganés

8 p. m.: BALONCESTO – NBA: Celtics de Boston vs. Maveriks de Dallas

10:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Trail Blazers de Portland vs. Thunder de Oklahoma

ESPN 3

2:30 p. m.: RUGBY – Liga de Inglaterra: Sale Sharks vs. Saracens



DEPORTES