Programación deportiva para este viernes 3 de mayo

Win Sports

11 a. m. Atletismo: Liga de Diamante en Doha.



Directv Sports

Canal 610

8:30 a. m. Tenis: ATP 250 de Múnich, cuartos de final.

2 p. m. Fútbol de España: Sevilla vs. Leganés.

Canal 612

12 m. Tenis: ATP 250 de Estoril, cuartos de final.



Canal 613

1:55 p. m. Fútbol de Inglaterra, Premier League: Everton vs. Burnley.



ESPN

9 a. m. Ciclismo: Tour de Romandía, tercera etapa.

7 p. m. Baloncesto, NBA: Toronto Raptors vs. Filadelfia 76ers.



ESPN 2

1:25 p. m. Fútbol de Italia, Serie A: Juventus vs. Torino.



ESPN 3

1 p. m. Golf, PGA Tour: Wells Fargo Championship, tercera ronda.

6 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Mellizos de Minnesota.



Fox Sports 2

7 p. m. Fútbol de Argentina, Copa de la Superliga: River Plate vs. Aldosivi.

9 p. m. Béisbol de las Grandes Ligas: Padres de San Diego vs. Dodgers de Los Ángeles.



Fox Sports 3

1:30 p. m. Fútbol, Bundesliga: Mainz 05 vs. RB Leipzig.



DEPORTES