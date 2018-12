Programación deportiva para este viernes 14 de diciembre

Directv Sports

Canal 610

3 p. m. Fútbol - Liga de España: Celta vs. Leganés.



ESPN

2:30 p. m. Fútbol - Liga de Francia: Niza vs. Saint Etienne.

7:45 p. m. Baloncesto - NBA: Philadelphia vs. Indiana Pacers.

10:05 p. m. Baloncesto - NBA: Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder.



ESPN 2

6 a. m. Natación - Mundial de Piscina corta

8:30 p. m. Natación - Mundial de Piscina corta



ESPN 3

5:25 p. m. Hockey - Copa Internacional: Murualdo vs. Porto

7:25 p. m. Hockey - Copa Internacional: Barcelona vs. Concepción.



Fox Sports 2

