Programación deportiva para este viernes 11 de enero

ESPN

1 p. m.: Fútbol – Liga de Portugal: Aves vs. Feirense

3 p. m.: Fútbol – Liga de España: Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo

7:30 p. m.: Baloncesto – NBA: Knicks vs. Pacers

10 p. m.: Baloncesto – NBA: Jazz vs. Lakers

ESPN 2

4:30 a. m.: Tenis – ATP Sidney: Semifinales

10 p. m.: Fútbol – Liga de México: Atlas vs. América



ESPN 3

2 p. m.: Fútbol – Liga de Portugal: Santa Clara vs. Benfica



Fox Sports

7:30 p. m.: Fútbol – Amistoso pretemporada: Millonarios vs. Nacional



Fox Sports 2

8 p. m.: Fútbol – Amistoso pretemporada: San Martín de Tucumán vs. Talleres de Córdoba



Directv Sports

Canal 610

12 p. m.: Balonmano – Copa del Mundo: Argentina vs. Hungría



Canal 612

8 a. m.: Tenis – ATP 250 Auckland: Semifinales

8:30 p. m.: Tenis – ATP 250 Auckland: Final

12 p. m.: Baloncesto – Euroliga: CSKA de Moscú vs. Maccabi Fox Telaviv



DEPORTES