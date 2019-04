Programación deportiva para este sábado 6 de abril

RCN

5 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Huila vs América

WIN SPORTS

3:15 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: Unión Magdalena vs Patriotas

5:30 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Leones vs. Pereira

7:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Colombia: La Equidad vs Junior



FOX SPORTS

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayer Leverkusen vs. Rb Leipzig

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

10 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Tijuana vs. América



FOX SPORTS 2

8:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Alemania: Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt

3:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Argentina: Vélez Sarfield vs. Lanús.



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Rayo vs. Valencia

1:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Barcelona vs. Atlético De Madrid



CANAL 612

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Huddersfield vs. Leicester



CANAL 613

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Newcastle vs. Crystal Palace

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Francia: Guingamp vs. Monaco



CANAL 614

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Bournemouth vs. Burnley



ESPN

6 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Girona vs. Espanyol

9 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Madrid vs. Eibar

11:30 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Manchester City vs. Brighton & Hove Albion

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Sampdoria vs. Roma



ESPN 2

11 a. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Juventus vs. Ac Milan



ESPN 3

11:30 a. m.: FÚTBOL – Liga de Holanda: Willem vs. Ajax

7 p. m.: BALONCESTO - NBA: Chicago Bulls vs. Philadelphia 76ers



TYC SPORTS

3 p. m.: GOLF – PGA Tour: Valero Texas Open – Tercera ronda.







* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES