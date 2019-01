Programación deportiva para este sábado 5 de enero

ESPN

4:30 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Potros de Indianápolis vs. Texanos de Houston

8:30 p. m.: BALONCESTO – NBA: Bucks de Milwaukee vs. Raptors de Toronto

FOX SPORTS

8:15 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Halcones Marinos de Seattle vs. Vaqueros de Dallas



FOX SPORTS 2

6 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: Monterrey vs. Pachuca

8 p. m.: FÚTBOL – Liga de México: León vs. Tigres



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Valladolid vs. Rayo Vallecano

10:15 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Alavés vs. Valencia

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Huesca vs. Real Betis



DEPORTES