Programación deportiva para este sábado 11 de mayo

ESPN

9 a. m. Tenis - Masters de Madrid: primera semifinal.

2 p. m. Tenis - Masters de Madrid: segunda semifinal.



ESPN 2

7:55 a. m. Fútbol - Liga de Italia: Atalanta vs. Génova.

10 a. m. Ciclismo - Giro de Italia: contrarreloj individual

6 p. m. Fútbol - Liga de Argentina: Tucumán vs. River Plate.



ESPN 3

1:30 p. m.: Fútbol - Liga de Italia: Fiorentina vs. Milán.

6:30 p. m.: Fútbol - MLS: Columbus Crew vs. Los Angeles



Caracol

10 a. m. Ciclismo - Giro de Italia: contrarreloj individual



Win Sports

5:30 p. m. Fútbol - Torneo de acenso: Barranquilla vs. Leones



RCN

3:45 p. m. Fútbol - Liga Águila: Unión vs. Pasto.



Fox Sports

8:30 a. m. Fútbol - Liga de Alemania: Leipzig vs. Bayern Múnich



Fox Sports 3

8:30 a. m. Fútbol - Liga de Alemania: Borussia Dortmund vs. Düsseldorf.



Fox Sports 2

9 p. m. Fútbol - Liga de México: León vs. Tijuana



TyC Sports

6 p. m. Fútbol - Liga de Argentina: Tucumán vs. River Plate.



DEPORTES