Programación deportiva para este miércoles 30 de enero

WIN SPORTS

3:15 p.m.: Fútbol colombiano: Pasto vs. Envigado

6 p.m.: Fútbol colombiano:: Santa Fe vs. Cúcuta

6 p.m.: Fútbol colombiano:: Jaguares vs. Cali (Señal alterna)

8 p.m.: Fútbol colombiano: Junior vs. Patriotas

8 p.m.: Fútbol colombiano: Bucaramanga vs. Nacional (Señal alterna)



DIRECTV

610

1 p.m: Copa del Rey: Betis vs. Español

3:30 p.m.: Copa del Rey: Barcelona vs. Sevilla

613

2:30 p.m.: Liga de Inglaterra: Bournemounth vs. Chelsea

615

12 m.: Copa de Italia: Fiorentina vs. Roma

2:30 p.m.: Copa de Italia: Atalanta vs. Juventus



ESPN

2:30 p.m.: Liga de Inglaterra, Southampton vs. Crystal Palace



FOX SPORTS

6:30 p.m.: Copa Libertadores, Defensor Sporting vs. Bolívar



FOX SPORTS 2

6:15 p.m.: Copa Libertadores, Nacional vs. Delfín



