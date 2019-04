Programación deportiva para este miércoles 10 de abril

SEÑAL COLOMBIA

8:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta al País Vasco: etapa 3

WIN SPORTS

12:30 p. m.: TENIS – WTA de Bogotá



ESPN

7 p. m.: BALONCESTO – NBA: Hornets de Charlotte vs. Magic de Orlando



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Ajax vs. Juventus



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Manchester United vs. Barcelona

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Cruzeiro vs. Huracán

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Palmeiras vs. Junior



FOX SPORTS 2

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Universidad Católica vs. Libertad



FOX SPORTS 3

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Nacional vs. Zamora

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Gremio vs. Rosario Central



FACEBOOK CONMEBOL

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Boca Juniors vs. Jorge Wilsterman



DEPORTES