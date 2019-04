Programación deportiva para este martes 9 de abril

SEÑAL COLOMBIA

8:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta al País Vasco: etapa 2

WIN SPORTS

12:30 p. m.: TENIS – WTA de Bogotá: primera ronda



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Tottenham vs. Manchester City



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Liverpool vs. Porto

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Olimpia vs. Godoy Cruz

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Internacional vs. Palestino



FOX SPORTS 2

5:15 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Paranaense vs. Tolima

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: San Lorenzo vs. Melgar



FOX SPORTS 3

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Peñarol vs. Liga de Quito



