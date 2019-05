Programación deportiva para este martes 7 de mayo

FOX SPORTS

2 P. M.: Fútbol - Liga de Campeones: Liverpool vs. Barcelona.

7:30 P. M.: Fútbol - Copa Libertadores: River Plate vs. Internacional.



FOX SPORTS 2

5 P. M.: Fútbol - Copa Libertadores: Nacional vs. Cerro Porteño.

7:30 P. M.: Fútbol - Copa Libertadores: Alianza Lima vs. Palestino.



ESPN

5 A. M.: Tenis ATP - Mutua Madrid Open: primera y segunda ronda.

9:30 P. M.: Baloncesto - NBA: Denver Nuggets vs. Portland Trail Blazers.



ESPN 3

1 P. M.: Tenis ATP - Mutua Madrid Open: primera y segunda ronda.

6 P. M. Béisbol Grandes Ligas. Tampa Bay Rays vs. Arizona Diamondbacks.



DEPORTES