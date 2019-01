Programación deportiva para este martes 29 de enero

CARACOL TV

3:30 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub-20: Brasil vs. Colombia



WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Huila vs. Unión Magdalena

8 p. m.: FÚTBOL – Liga colombiana: Medellín vs. Equidad



ESPN

3:30 p. m.: CICLISMO – Vuelta a San Juan: etapa 3



ESPN 2

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Manchester United vs. Burnley



ESPN 3

2:45 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Cardiff



FOX SPORTS

6:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Real Garcilaso vs. Deportivo La Guaira



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

3:30 p. m.: FÚTBOL – Copa del Rey: Valencia vs. Getafe

CANAL 612

2:45 p. m.: FÚTBOL – Copa de Italia: Milán vs. Nápoles

CANAL 613

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Newcastle vs. Manchester City



DEPORTES