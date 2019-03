Programación deportiva para este martes 26 de marzo

CARACOL TV

6 a. m.: FÚTBOL – Partido amistoso: Corea del Sur vs. Colombia.

CARACOL HD2 y GOLCARACOL.COM

5:10 p. m.: FÚTBOL – Suramericano Sub 17: Colombia vs. Uruguay.



CANAL CLARO SPORTS

9:45 a. m.: Ciclismo – Vuelta a Cataluña: Segunda Etapa



WIN SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Argentina vs. Marruecos

7 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Ecuador vs. Honduras



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria Eurocopa: Malta vs. España



CANAL 612

2:30 p. m.: FÚTBOL – Eliminatoria Eurocopa: Italia vs. Liechtenstein.



CANAL 613

11:50 a. m.: FÚTBOL – Eliminatoria Eurocopa: Armenia vs. Finlandia.



ESPN

11 a. m.: TENIS – Masters de Miami: Octavos de final.

6 p. m.: TENIS – Masters de Miami: Octavos de final.



ESPN 2

7 p. m.: FÚTBOL – Amistoso internacional: Estados Unidos vs. Chile.





*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







