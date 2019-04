Programación deportiva para este lunes 29 de abril

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Boyacá Chicó vs. Tigres.

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Pereira vs. Barranquilla

FOX SPORTS 2

5 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Tigre vs. Unión de Santa Fe.



TYC SPORTS

7 p. m.: FÚTBOL – Copa de Argentina: Gimnasia vs. Defensa y Justicia



ESPN

12 m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Atalanta vs. Udinese



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Real Betis vs. Espanyol

6 p. m.: BÉISBOL – Grandes Ligas: Boston Red Sox vs. Oakland Athletics.





* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.





DEPORTES