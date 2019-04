Programación deportiva para este lunes 15 de abril

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Leones vs. Real Cartagena

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de Ascenso de Colombia: Pereira vs. Quindío

DIRECTV SPORTS

CANAL 610

2 p. m.: FÚTBOL - Liga de España: Leganés vs. Real Madrid



CANAL 612

7 p. m.: BALONCESTO - NBA: Brooklyn Nets vs. Philadelphia 76ers.

9:30 p. m.: BALONCESTO - NBA: Los Ángeles Clippers vs. Golden State Warriors.



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglaterra: Watford vs. Arsenal



ESPN 3

1:30 p. m.: FÚTBOL – Liga de Italia: Atalanta vs. Empoli

9 p. m.: BÉISBOL - MLB: Los Ángeles Dodgers vs. Cincinnati Reds.



MLB - 682

10:30 p. m.: BÉISBOL - MLB: Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox.





* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







DEPORTES