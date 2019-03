Programación deportiva para este lunes 1 de abril

WIN SPORTS

6 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Boyacá Chicó vs. Popayán

8 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso de Colombia: Quindío vs. Tigres

DIRECTV SPORTS

CANAL 612

7:30 p. m.: BALONCESTO - NBA: Philadelphia vs. Dallas



CANAL 613

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Inglatrerra: Arsenal vs. Newcastle



ESPN 3

12 m.: BÉISBOL - MLB: Pittsburgh Pirates vs. St. Louis Cardinals

3 p. m.: BÉISBOL – MLB: Cleveland Indians vs. Chicago White Sox

6 p. m.: BÉISBOL – MLB: Atlanta Braves vs. Chicago Cubs

9 p. m.: BÉISBOL – MLB: Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants



TYC SPORTS

5 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Estudiantes de la Plata vs. San Martín de Tucumán

7 p. m.: FÚTBOL – Superliga de Argentina: Colón vs. San Martín de San Juán







*Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.







