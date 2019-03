Programación deportiva para este jueves 28 de marzo

WIN SPORTS

6 P. M.: FÚTBOL - Liga colombiana: Cúcuta vs. Medellín.

8 P. M.: FÚTBOL - Liga colombiana: Millonarios vs. Santa Fe.

CARACOL HD2

7:30 P. M.: FÚTBOL - Suramericano Sub-17: Brasil vs. Colombia.



ESPN

7:30 P. M.: BALONCESTO - NBA: Spurs de San Antonio vs. Cavaliers de Cleveland.



ESPN 2

2 P. M.: TENIS - Masters 1.000 de Miami: cuartos de final.



ESPN 3

12 M.: BÉISBOL - Grandes Ligas: Yankees de Nueva York vs. Orioles de Baltimore.

6 p. m.: TENIS - Masters 1.000 de Miami: cuartos de final.



