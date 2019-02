Programación deportiva para este jueves 21 de febrero

Win Sports

7:30 p. m.: Fútbol - Torneo de ascenso: Quindío vs. Leones



ESPN

2 p. m. Golf – World Golf Championship: México Championship, primera ronda.



ESPN 2

3 p. m.: Fútbol - Liga de Europa: Chelsea vs. Malmo

Fox Sports

1 p. m.: Fútbol - Liga de Europa: Arsenal vs. Bate Borisov

3 p. m. Fútbol – Liga de Europa: Real Betis vs. Rennes



Fox Sports 2

1 p. m. Fútbol – Liga de Europa: Zenit vs. Fenerbahce

3 p. m. Fútbol – Liga de Europa: Bayer Leverkusen vs. Krasnodar



Fox Sports 3

1 p. m.: Fútbol - Liga de Europa: Villarreal vs. Sporting de Portugal

3 p. m.: Fútbol - Liga de Europa: Genk vs. Slavia Praga



Directv Sports

5:15 p. m.: Fútbol - Copa Suramericana: Liverpool vs. Bahía

7:30 p. m.: Fútbol - Copa Suramericana: Once Caldas vs. Santaní



Facebook Conmebol

7:30 p. m.: Fútbol - Copa Libertadores: Libertad vs. Nacional



Golf Channel

10:30 a. m. Golf, PGA Tour: Puerto Rico Open, primera jornada.



DEPORTES