Programación deportiva para este jueves 11 de abril

SEÑAL COLOMBIA

8:30 a. m.: CICLISMO – Vuelta al País Vasco: Etapa 4.

WIN SPORTS

12:30 p. m.: TENIS – Abierto de Bogotá

7:30 p. m.: FÚTBOL – Copa Colombia: Millonarios vs. Llaneros



CARACOL HD 2

4:30 p. m.: FÚTBOL - Suramericano Sub 17: Paraguay vs. Argentina

6:45 p. m.: FÚTBOL - Suramericano Sub 17: Uruguay vs. Chile

9 p. m.: FÚTBOL - Suramericano Sub 17: Perú Vs Ecuador



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL - Europa League: Arsenal vs. Nápoles.

5 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: River Plate vs. Alianza Lima



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL - Europa League: Benfica vs. Eintracht Frankfurt

8 p. m.: FÚTBOL – Concacaf Champions League: Sporting Kc vs. Monterrey



FACEBOOK CONMEBOL

7 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Flamengo vs. San José

9 p. m.: FÚTBOL – Copa Libertadores: Emelec vs. Deportivo Lara



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL - Europa League: Villarreal vs. Valencia



ESPN 3

2 p. m.: FÚTBOL - Europa League: Slavia Praha vs. Chelsea





* Información suministrada por los canales, cualquier variación es responsabilidad de ellos o de su cable operador.





DEPORTES